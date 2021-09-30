Депутати Запорізької міськради підтримали дострокове припинення повноважень мера Буряка

На позачерговій сесії Запорізької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень мера Володимира Буряка і звільнення його з посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.

Зазначається, що було проведено таємне голосування, в якому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували 2, утрималися 3.

"Також депутати підтримали рішення міської ради про покладення повноважень міського голови на секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Він виконуватиме повноваження міського голови до обрання міського голови на позачергових виборах або до відкриття першої сесії міської ради, яка буде обрана на чергових виборах", - слід з повідомлення.

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Як повідомлялося, 29 вересня мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив про намір піти з поста міського голови за станом здоров'я.