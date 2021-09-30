Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про відповідальність за підробку COVID-сертифікатів, - "слуга народу" Радуцький

В Україні незабаром може набути чинності закон, який передбачає посилення відповідальності за підробку ковід-сертифікатів. Причому відповідати за використання фальшивих меддокументів будуть не тільки ті, хто їх поширює, але і ті, хто ці документи бере для себе.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Зараз у Верховній Раді знаходиться закон, підготовлений урядом України про посилення кримінальної відповідальності для медичних працівників, які фальсифікують, адміністративну, і у випадку важких злочинів — кримінальну відповідальність, якщо це роблять не медичні працівники. І також уряд цим законом вводить відповідальність для тих, хто користується такими речами, хто користується підробленими сертифікатами про вакцинацію або підробленими сертифікатами про ПЛР-тестування", — повідомив Радуцький.

Також читайте: Нацполіція і Мінцифри розробили ПЗ для перевірки COVID-сертифікатів у громадян під час можливого локдауну, - Клименко

Нардеп зазначив, що він сподівається на те, що в парламенті не будуть затягувати з розглядом цього законодавчого документа, тому, що зволікання з прийняттям закону може відбитися на здоров'ї українців.

"Цей законопроєкт буде прийнятий найближчими днями, бо це є позачергова річ, бо це загроза національній безпеці, здоров'ю громадян України. Тому це треба робити терміново, і я сподіваюся, що цей закон набере конституційну більшість у залі засідань", - сказав Радуцький.

Радуцький також повідомив, що законопроєкт розглядатимуть у Раді вже наступного сесійного тижня.