Новини

Антон Геращенко координуватиме захист бізнесу в МВС, - президент Української Асоціації виробників Громико

2 74812
Антон Геращенко координуватиме захист бізнесу в МВС, - президент Української Асоціації виробників Громико
У МВС відбулася зустріч міністра Дениса Монастирського з представниками бізнесу та глав асоціацій.

Про це у Facebook повідомив президент Української Асоціації виробників Олександр Громико, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у МВС відбулася зустріч міністра Дениса Монастирського з представниками бізнесу та глав асоціацій.

"Мій спіч стосувався боротьби з контрабандою шляхом надання доступу патрульним поліцейським на дорогах до бази е-ТТН яку я запропонував об'єднати в один документ з податковою накладною. У разі невідповідності патрульні зобов'язані викликати детективів БЕБ, які розберуться де завантажувалася зазначена фура з контрабандою", - пояснив Громико.

Таким чином, за його словами, контроль ланцюжка поставок стає прозорим, а контрабанда економічно невигідною.

"У Грузії запровадили цей механізм контролю ланцюжка поставок ще багато років тому, після чого повністю скасували паперові накладні на товар і тепер по країні вантажі їдуть без будь-яких документів, але при цьому жодної контрабанди та ухилення від податків", - додав президент Української Асоціації виробників.

Також читайте: Офіс з питань захисту бізнесу створять у структурі МВС: координуватиме радник Геращенко, а відповідатиме - перший заступник міністра Єнін

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • A San
    Останавливают такие патрульные машину "Новой Почты".
    -Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
    -Так воно ж розсортіроване по містам ,в плівках все.
    -Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
    -Так тут же звірять 2 дні.
    -Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
    -Нате 500 гривень.
    -Щасливої дороги.
  • piligrim
    дедушка, наверное, не знает, что налоговая (которую каким-то чудом объединят с ё-ттн) не выписывается в день отправки, а может быть зарегистрирована в системе на протяжении до 30 дней после этой даты... КАКУЮ налоговую и где покажет перевозчик патрульным?...
  • Александр Захаров
    про электронную ТТН говорят уже годами. Обещали ввести в конце 2020. Затем в июле 2021. Затем просто замолчали. А как же налоговые скрутки? Кому они останутся. А как же вообще липовые отгрузки товаров? В Грузии понятная таможенная система и не берут взяток за занижение цены, т.к. таможенные сборы четкие и небольшие. Поэтому и нет контрабанды, т.к. проще честно немного заплатить, чем контрабасить.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини