Поліцейським довелося застосувати зброю, щоб зупинити чоловіка який влаштував стрілянину з мисливської рушниці на Одещині: погрожував підірвати гранату

Сьогодні, 30 вересня, вранці в Одеській області житель села Пужайкове Подільського району відкрив вогонь з мисливського обрізу. У ході переговорів з поліцією про припинення вогню стрілець почав погрожувати підривом гранати і попрямував у бік правоохоронців. Поліцейські змушені були застосувати зброю. Нападника поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні вранці в селі Пужайкове на Одещині місцевий житель влаштував стрілянину з мисливського обрізу. Зокрема, він влучив в автомобіль дільничного поліцейського.

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Під час переговорів про припинення вогню він вийшов зі свого будинку і попрямував у бік поліцейських з рушницею і почав погрожувати підривом гранати.

Правоохоронці змушені були застосувати зброю. Правопорушник зазнав вогнепальних поранень.