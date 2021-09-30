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Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера

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Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив спікеру Дмитру Разумкову запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку Разумкова з поста спікера.

Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, let the show begin! Арахамія запросив підписні листи для зняття Глави Парламенту. Додайте в програму Трускавця інтерактивне завдання - збери 150 підписів", - заявив Железняк і оприлюднив відповідний лист Арахамії.

Також читайте: "Слуга народу" не збирає підписів за відставку Разумкова: потрібно це обговорити на фракції, а не листуватися постами в Facebook, - Кравчук

Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера 01
Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера 02

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Фродо Странник
    Превращение в ГосДуру РФ.
  • Герхард
    Не-не. Никаких конфликтов!!!

    ЗЕ хочет сам всем владети!!! И нефиг тут разводить демократию.
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