Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив спікеру Дмитру Разумкову запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку Разумкова з поста спікера.
Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що, let the show begin! Арахамія запросив підписні листи для зняття Глави Парламенту. Додайте в програму Трускавця інтерактивне завдання - збери 150 підписів", - заявив Железняк і оприлюднив відповідний лист Арахамії.
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