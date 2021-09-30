Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив спікеру Дмитру Разумкову запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку Разумкова з поста спікера.

Автор: Леся Карпенко