РНБО не може займатися призначенням олігархів, - Разумков

Рада національної безпеки і оборони не може і не повинна займатися визначенням олігархів і веденням їхнього реєстру.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я проголосував би за цей закон, там проголосована моя правка (про надання повноважень вести реєстр олігархів НАЗК. – Прим.). Я казав, що я вважаю, що цим не може займатися РНБО", - заявив він в інтерв’ю виданню "Українська правда".

Разумков назвав абсолютно правильним залучення Венеціанської комісії до аналізу і доопрацювання проєкту закону про олігархів.

Спікер наголосив, що окрім уповноваженої з прав людини, передачу проєкту до Венеціанської комісії підтримали 6 фракції і частина партії "Слуги Народу".

"Тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеціанської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися, були в редакції першого читання. Добре, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеціанською комісією", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеціанська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.