Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв сьогодні видати голові фракції "Слуга народу" підписні листи для збору підписів за його відставку з поста спікера парламенту.

Про це Разумков написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!)"- заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера



