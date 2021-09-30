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Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги

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Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв сьогодні видати голові фракції "Слуга народу" підписні листи для збору підписів за його відставку з поста спікера парламенту.

Про це Разумков написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!)"- заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера

Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги 01
Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги 02

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    Не долго мучилась старушка(Разумков) в злодейских опытных руках (Коломойского). Вор сожрал барыгу.
  • Сергей К d02159e5
    И кто тогда Стефанчук на его место? Тогда можно даже забыть что такое голосование, не говоря уже о процедуре, будут в онлайне все принимать
  • Olexandr Chornogorodskij
    жаба гадюку
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