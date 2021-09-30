Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала понад 18,5 тис. підписів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр електронних петицій.
За даними на 30 вересня зібрано вже 18 537 голосів з 25 000 необхідних.
Як повідомлялося, в петиції Кондратюк просить президента Зеленського заборонити концертну діяльність артистів з країни-агресора - Росії до повернення окупованого Криму до складу України і відновлення контролю України над своїми східними кордонами.
Продюсер зазначив, що громадяни країни-агресора, що працюють у сфері розваг - артисти, актори насправді не несуть ніякої культури.
"Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни", - підкреслив продюсер.
Російські артисти розкритикували ініціативу Кондратюка.
Зокрема, Михайло Шуфутинський заявив, що для нього досі немає різниці, де артист виступав і виступає зараз, оскільки "основна частина людей зі здоровим глуздом перебуває поза політикою".
Російський співак Лев Лещенко заявив, що його не тягне в Україну "поки там така влада".
Юрій Лоза вважає, що Україна просто боїться, що "росіяни можуть бути чарівними і привабливими".
Співак Микола Расторгуєв, який підтримав окупацію Криму Росією, сказав: "Да пішли вони всі. Ось мій коментар. Мені абсолютно байдуже. Нехай вони у себе працюють на Галичині. І сюди хай не приїжджають".