Борги із ЖКГ не є перешкодою для отримання субсидії, - Немчінов

Тим, хто хоче отримати субсидії на ЖКГ, варто або розрахуватися з боргами з комуналки, або реструктуризувати ці борги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Як правило, теплопостачальні підприємства є комунальними підприємствами місцевих громад, зрідка це приватні підприємства. Це претензійна робота з боржниками, жителями. З одного боку плюс - це робота соціальних служб місцевих громад щодо забезпечення інформованості громадян про можливість оформлення субсидій. За чинним порядком для того, щоб мати субсидію, потрібно розрахуватися з попередніми боргами або їх реструктуризувати", — зазначив міністр.

Немчінов також нагадав, що є підприємства теплокомуненерго, у яких заблоковані рахунки через заборгованість.

"Не варто забувати, що, завдяки меморандуму з місцевою владою, ми зараз відпрацювали механізм, за яким фактично даємо можливість місцевим громадам спрогнозувати собі наступний опалювальний рік і розблокувати роботу тих теплокомуненерго, де були заблоковані рахунки та є велика заборгованість за газ, через те, що ні для кого не секрет, що в залежності від теплокомуненерго 60-70% тарифу на теплопостачання – це ціна газу. Враховуючи, що Росія шляхом створює в Європі держмонополію на газ, зараз основна увага уряду – забезпечення стабільного опалювального сезону, запасу газу, сприяння місцевим громадам у теплопостачанні та постачанні гарячої води", — додав міністр.

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