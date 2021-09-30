Український воїн смертельно поранений під обстрілом російських військ - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, біля Новотошківського збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
В сторону населеного пункту Попасна найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісне з життям.
"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь, чим змусили ворога припинити обстріли.