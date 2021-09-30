Український воїн смертельно поранений під обстрілом російських військ - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі. Смертельного поранення зазнав український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, біля Новотошківського збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В сторону населеного пункту Попасна найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

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В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь, чим змусили ворога припинити обстріли.