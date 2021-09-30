У передвиборчій програмі Зеленський говорив про один президентський термін, - Разумков
Про це Разумков заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", - зазначив спікер Ради.
"Людина, коли потрапляє у владу ... Ми зараз не про президента Зеленського, а загалом, беремо якогось гіпотетичного президента. Гіпотетичний президент десь всередині свого терміну, з третього року, починає думати про наступний термін. Будь-яке обдумування ідеї про це, воно відображається в негативному плані на ефективності діяльності державного діяча. Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком. Тому що ти думаєш про те, як треба поліпшити свій рейтинг, як треба його зберегти, як треба помножити, що треба "продати", в хорошому сенсі цього слова, людям для того, щоб тебе знову обрали.
Тому виходить, що у держави є не 5 років для виконання тих завдань, які були поставлені, а 3", - додав Разумков.
Нагадаємо, на президентських виборах у 2019 році Зеленський обіцяв, що балотується на один термін.