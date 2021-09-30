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У ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань, - спікер "СН" Палійчук

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У ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань, - спікер "СН" Палійчук
На засіданнях фракції "Слуги народу" тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала спікерка "СН" Юлія Палійчук у Telegram.

Разом з тим, вона нагадала, що в ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань у виконавчій і законодавчій гілках влади.

"Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", - написала Палійчук.

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Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікерка фракції Юлія Палійчук інформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Опять чипы в голову будут вставлять вместо мозгов.
  • Sergiy Baranov
    Може би Трускавець і столицею вже зробили 🙄? Що це за виїзні засідання? І чого завжди там? Хворіють? ***** як ще довго до виборів, якщо вони ще будуть. Хоча не факт що і після виборів щось зміниться, зебілів вистачає і зараз 😩
  • AbOriginal_UA
    На то, чтобы что-то обсуждать ума много не надо!
    Дятлы, начните:
    - с букваря - для фотографов, продавцов ламината и т.п. сброда...
    - с Конституции - для ОП и его завхозного кодла...
    - с Уголовного кодекса - для всех членов партии "Слуг с района"...
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