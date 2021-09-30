Поставки водню до ЄС дозволять зміцнити енергобезпеку й економіку України, - Кулеба

Майбутній перехід газотранспортної системи (ГТС) України на транспортування водню в Європу буде політичним проєктом. Він допоможе Україні посісти місце Росії як постачальника енергоресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, поставки зеленого водню дадуть можливість зміцнити енергетичну безпеку та економіку України.

"З усіх точок зору розвиток водневої енергетики є не просто джерелом створення альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проектом, який здатний кардинально змінити розклад сил в Європі. Наприклад, Україна у відносинах з Німеччиною може зайняти місце Росії, коли йдеться про постачання газу. І ми не повинні розглядати водню як виключно економічний проект, поставки водню в Євросоюз - це великий політичний проект і дуже серйозний інструмент європейської інтеграції", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський передав Ердогану список із 450 українських в'язнів, - Кулеба