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У Мукачеві за щеплення від COVID-19 обіцяють машину, велосипеди та електросамокати

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У Мукачеві за щеплення від COVID-19 обіцяють машину, велосипеди та електросамокати
1,2 млн гривень виділять у Мукачево на призи акції з вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради, передає Цензор.НЕТ.

У міській раді схвалили Програму сприяння запобіганню і ефективній протидії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Влада Мукачева стимулюватиме жителів міської територіальної громади щепитися від COVID-19. 1,2 гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

Призовий фонд акції автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів.

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Зазначається, що участь в акції мають право взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • borneo ff
    А почему за обследование на наличие рака не обещают машину и электросамокат.

    За флюографию от туберкулеза тоже- где призы?
  • Привет
    Больных раком поболее будет чем больных ковидом...а больницы справляются...хотя онкологических больниц кот наплакал...
    А знаешь почему справляются?? Потому что умирать больных раком домой отправляют....и они там умирают...в диких болях умирают...последние дни на наркоте....
    Но этого кроме родных никто не видит...
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    О, главное подождать и не продешевить ! Профит !
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