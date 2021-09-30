У Мукачеві за щеплення від COVID-19 обіцяють машину, велосипеди та електросамокати
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1,2 млн гривень виділять у Мукачево на призи акції з вакцинації.
Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради, передає Цензор.НЕТ.
У міській раді схвалили Програму сприяння запобіганню і ефективній протидії гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Влада Мукачева стимулюватиме жителів міської територіальної громади щепитися від COVID-19. 1,2 гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя".
Призовий фонд акції автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів.
Зазначається, що участь в акції мають право взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.