У Мукачеві за щеплення від COVID-19 обіцяють машину, велосипеди та електросамокати

1,2 млн гривень виділять у Мукачево на призи акції з вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради, передає Цензор.НЕТ.

У міській раді схвалили Програму сприяння запобіганню і ефективній протидії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Влада Мукачева стимулюватиме жителів міської територіальної громади щепитися від COVID-19. 1,2 гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

Призовий фонд акції автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів.

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Зазначається, що участь в акції мають право взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.