Бутусов за поданням НАБУ призначений у конкурсну комісію з відбору глави АРМА (оновлено)
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Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду глави Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну № 1176-р від 29 вересня.
Згідно з розпорядженням, до складу конкурсної комісії увійшли:
- Юрій Бутусов - головний редактор Цензор.НЕТ;
- Зураб Адеішвілі - радник генпрокурора;
- Сергій Вернидубов - голова адвокатського об'єднання "Вернидубов і партнери";
- Михайло Іваненко - керуючий партнер адвокатського об'єднання "Конвенту Ліґал";
- Іван Ліщина - радник міністра юстиції;
- Томас Файерстоун - партнер Вашингтонського офісу компанії "Baker & McKenzie LLP";
- Олена Яра - декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування.
"Це робота тимчасова, громадська, жодної оплати, видачі посвідчень і привілеїв не передбачає", - зазначив Бутусов у фейсбуці.