Данилюк відповів Арахамії на слова про "корупцію в ДНК українців": "Брехня та ідіотизм. Риба завжди гниє з голови"

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що корупція "зашита в ДНК українців".

Про це Данилюк повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це, Давіде, брехня та ідіотизм найвищого ґатунку. По-перше, риба завжди гниє з голови. Виправдання влади за відсутність покращення рівня життя громадян тим, що це з ними самими щось не так, – відверта та примітивна маніпуляція.

Корупція не закладена у ДНК жодної людини, навіть у тих численних "смотрящіх", яких офіс Єрмака посадив на потоки по всій країні. Вони крадуть, бо замість боротися з корупцією, влада її очолила. Бо закон діє тільки для тих, хто не може відкупитися, – і вас це влаштовує, адже саме тому ви, маючи всі важелі влади, вже два роки не робите нічого!", - підкреслив Данилюк.

За словами ек-секретаря РНБО, ОСББ створюють не для того, щоб красти, а для противаги "наскрізь прогнилим корупцією ЖКГ, щоб не платити гроші за неіснуючі комунальні послуги".

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"Навіть ці дрібні службовці на місцях, бачачи безкарність владної верхівки, дозволяють собі дурити людей та відверто над ними знущатись. І ви нічого не робите. Ви зберегли цю порочну корупційну кругову поруку та дбайливо її захищаєте. Я – українець, і в моїй ДНК немає корупції. Я переконаний, що нас, таких українців, абсолютна більшість. Питання в тому, коли у людей, яких ми приводимо до влади, вистачить волі цю гнилу систему зламати!" - підсумував Данилюк.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корупція в ДНК в Україні просто зашита, починаючи від ОСББ та до самого верху.