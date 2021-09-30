Данилюк відповів Арахамії на слова про "корупцію в ДНК українців": "Брехня та ідіотизм. Риба завжди гниє з голови"
Про це Данилюк повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Це, Давіде, брехня та ідіотизм найвищого ґатунку. По-перше, риба завжди гниє з голови. Виправдання влади за відсутність покращення рівня життя громадян тим, що це з ними самими щось не так, – відверта та примітивна маніпуляція.
Корупція не закладена у ДНК жодної людини, навіть у тих численних "смотрящіх", яких офіс Єрмака посадив на потоки по всій країні. Вони крадуть, бо замість боротися з корупцією, влада її очолила. Бо закон діє тільки для тих, хто не може відкупитися, – і вас це влаштовує, адже саме тому ви, маючи всі важелі влади, вже два роки не робите нічого!", - підкреслив Данилюк.
За словами ек-секретаря РНБО, ОСББ створюють не для того, щоб красти, а для противаги "наскрізь прогнилим корупцією ЖКГ, щоб не платити гроші за неіснуючі комунальні послуги".
"Навіть ці дрібні службовці на місцях, бачачи безкарність владної верхівки, дозволяють собі дурити людей та відверто над ними знущатись. І ви нічого не робите. Ви зберегли цю порочну корупційну кругову поруку та дбайливо її захищаєте. Я – українець, і в моїй ДНК немає корупції. Я переконаний, що нас, таких українців, абсолютна більшість. Питання в тому, коли у людей, яких ми приводимо до влади, вистачить волі цю гнилу систему зламати!" - підсумував Данилюк.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корупція в ДНК в Україні просто зашита, починаючи від ОСББ та до самого верху.