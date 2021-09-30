Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції "СН", - прессекретар спікера Туній
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Лист про відкликання спікера ВР Дмитра Разумкова глава фракції "СН" Давид Арахамія направив не від свого імені як депутата, а від депутатської фракції.
Про це заявила прессекретар спікера Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.
"Як повідомила прессекретар голови Верховної Ради Ольга Туній, в зв'язку з заявою спікера фракції "Слуга народу" інформуємо, що лист про відкликання голови парламенту було направлено головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата Україна", - випливає з повідомлення.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запитав у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.