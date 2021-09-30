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Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції "СН", - прессекретар спікера Туній

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Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції "СН", - прессекретар спікера Туній
Лист про відкликання спікера ВР Дмитра Разумкова глава фракції "СН" Давид Арахамія направив не від свого імені як депутата, а від депутатської фракції.

Про це заявила прессекретар спікера Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.

"Як повідомила прессекретар голови Верховної Ради Ольга Туній, в зв'язку з заявою спікера фракції "Слуга народу" інформуємо, що лист про відкликання голови парламенту було направлено головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата Україна", - випливає з повідомлення.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запитав у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

Також читайте: Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Лютий треш полягає в тому, що особа, яка стала громадянином України лише у 2015-му році уже у 2019-му з якогось дива/дурної голови виборців стала вже депутатом парламенту цієї країни, а вже у 2021-му вирішує, хто керуватиме цією країною!!! Ви можете уявити таку ситуацію у США? Можливо у Англії? Чи у Франції? Там право на політичну діяльність на такому рівні отримали б у кращому випадку діти мвюігранта, або внуки. Напевне з ліберальним законодавством України щось не так, коли заїжджі заробітчани сходу починають керувати її рухом.
  • Михаил Дужик
    А в родном Сочи он бы до сих пор пахлаву по пляжам разносил. Украина-страна возможностей.
  • Ptyburdukov
    Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.(с)
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