Державний телеканал "Дом" отримав попередження за показ карти з "російським Кримом", - Нацрада з ТРМ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.
"Щодо телеканалу застосована санкція "оголошення попередження" за статтею про розповсюдження необ'єктивної інформації. Зображення Криму "російським" в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором", - йдеться в повідомленні.
Карта Росії з тимчасово окупованою територією України - Автономною Республікою Крим і містом Севастополем - демонструвалася в ефірі телеканалу "ДОМ" 5 липня 2021 року на початку і в кінці передачі "Російський щоденник".
Тоді в пресслужбі телеканалу заявили, що джерела походження і потрапляння фейкової заставки з'ясовуються Службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один з випусків - невідомо.
Крім того, раніше "Дом" отримав попередження за те, що назвав націоналістів радикалами.