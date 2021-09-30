Кабмін надасть субвенцію громадам на непідвищення тарифів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд надасть субвенцію громадам на покриття частини витрат підприємств теплопостачання для забезпечення їхньої безперебійної роботи і непідвищення тарифів.

"В основі меморандуму домовленість, що місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону порівняно з попереднім сезоном", - сказав він на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Документ також передбачатиме положення про безперебійне постачання газу, щоб населення й соціальна інфраструктура були з теплом.

Також читайте: До кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги для населення не підвищуватимуться, - Зеленський

Окрім того, меморандум передбачатиме фінансову підтримку громад із боку держави для безперебійної роботи теплокомуненерго і непідвищення тарифів.

"Ми розуміємо, що частина громад не зможе самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання для забезпечення їх безперебійної роботи й непідвищення тарифів. Тому з боку держави буде передбачено субвенцію громадам із незадовільним індексом податкоспроможності вже з 4-го кварталу поточного року", - заявив прем'єр.

Серед іншого, для незмінності тарифів у 2022 році держава зобов'язується передати і спрямувати до місцевих бюджетів податок із доходів фізосіб у розмірі плюс 4%, а також акциз із пального у розмірі 13,44% також залишиться в місцевих бюджетах.