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Програма "Доступні ліки": із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках лише за електронними рецептами

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Програма "Доступні ліки": із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках лише за електронними рецептами
Із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках за програмою "Доступні ліки" лише за електронними рецептами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ у Facebook.

Для того, щоб отримати ліки, необхідно зробити п'ять кроків:

- відвідати ендокринолога.

- мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип та дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

- отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то лише у нього!) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога.

- прийти та отримати інсуліни у будь-якій аптеці з позначкою "Тут є доступні ліки" у будь-якому населеному пункті. Місце виписки електронного рецепта та місце реєстрації пацієнта неважливо.

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- отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога.

"Якщо тієї кількості інсулінів, які призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно", - пояснюють у МОЗ.

Програма Доступні ліки: із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках лише за електронними рецептами 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко 9711a085
    Японский городовой! Чем вам диабетики насолили? Для них инсулин вопрос жизни и смерти, а вы, зеленые ляди, все свою диджитализацию тулите!
  • VOLVO XC 70
    да уж слава Богу (как это звучит не кощунственно)- моя мама не дожила до очередной реформы... раньше при барыге и еще раньше просто ходила к эндокринологу сдавала в квартал анализы бесплатно!!!! та доктор записывала в карточку и выдавала список старшей медсестре поликлиники мама сама или я или родные шли к сестричке старшей и брали сразу инсулин на полтора месяца два или еще сколько не больше квартала дозировка рассчитывалась не было такого чтобы оставались без инсулина вообще вопрос в том что сначала спокойно шел импортный Дания или что то там такое потом наш украинский но был а сегодня диабетом больные люди ноги боля поражение суставов... сосуды и аорты забиты сахаром.....сахар скачет.... обмороки сердце давление и прочие радости типа поганого зрения и слуха... капец.. а у даунов все так просто ФАШИСТЫ ПОСТУПАЛИ ГУМАННЕЙ ПРОСТО РАССТРЕЛИВАЛИ а эта хунта евреев получает от садизма удовольствие- просто.... ублюдки одним словом...
  • молодой рабочий
    пипец..
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