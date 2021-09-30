Разумков розпорядився видати підписні листи за відкликання спікера: Сьогодні колеги їх отримають
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Спікер ВР Дмитро Разумков направив Апарату парламенту лист для видачі підписних листів щодо відкликання голови Верховної Ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.
"Наголошується, що Разумков розписав відповідний документ на Апарат Верховної Ради України. Голова Парламенту зазначив, що не зволікатиме з процесом, і сьогодні колеги отримають підписні листи для збору підписів", - йдеться з повідомленні.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.