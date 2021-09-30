ОП планує замінити Венедіктову на посаді генпрокурора слідом за звільненням Разумкова, - Бутусов
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, Офіс Президента слідом за звільненням Разумкова збирається організувати збір голосів для заміни генерального прокурора Ірини Венедіктової. Найбільш вірогідним кандидатом для заміни є прокурор Києва Олег Кіпер", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста, також очікується заміна голови Нацбанку Кирила Шевченка. На його місце Офіс обговорює кандидатуру Тимофія Милованова - радника голови ОП, глави Нацради з інвестицій, глави Наглядової ради "Укроборонпрому", голови конкурсної комісії з обрання глави БЕБ.
Бутусов зазначив, що провести збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова "Слуги народу" збираються на виїзному засіданні в Трускавці.
"Глава ОП Андрій Єрмак збиває і дискредитує Разумкова, який був першим номером партійного списку слуг народу на виборах, щоб напередодні виборів повний контроль над партією і фракцією захопив саме Офіс.
Під питанням також заміна кількох міністрів і глав облдержадміністрацій, які не є самостійними і не конфліктують з Єрмаком, але їхні посади потрібні для торгівлі в парламенті, щоб домовитися з групами, не згодними зі звільненням Разумкова і Венедіктової, і щоб одночасно завести нових, згодних на все депутатів", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.
Журналіст зазначив, що "слуг народу" збирають у Трускавці, щоб "заспокоїти лояльних депутатів, що чистка не торкнеться їх самих; щоб підкупити всіх тих, хто вагається; щоб залякати всіх незгодних".
"Для цього на місці будуть зібрані разом з Офісом силовики, міністри, з метою обіцяти посади, роздачу коштів з фондів Кабміну на потрібні підприємства, або рішення особистих матеріальних і нематеріальних проблем", - підсумував він.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запитав у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.