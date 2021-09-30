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Турчинов розповів про справжню мету влади під час "боротьби з олігархами"

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Турчинов розповів про справжню мету влади під час "боротьби з олігархами"
Так звана "боротьба" зеленої влади з олігархами збігається з методами, які були використані в РФ під час першого терміну президентства Путіна для зачистки інформаційного та політичного простору.

Про це в ефірі "Прямого" сказав виконувач обов‘язків Президента України, Голова Верховної Ради України в 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"Згадайте першу каденцію Путіна, коли він також оголосив про боротьбу з олігархами: Березовський, Гусинський, Ходорковський, - ті, хто заважали монополізації його влади в РФ, у кого були інформаційні ресурси та хто не хотів на нього працювати, були змушені поїхати з Росії або були кинуті до в‘язниці", – зазначив керівник Центрального штабу ЄС.

Турчинов нагадав, що така політика Путіна не призвела до зникнення олігархів у Росії, а, "виключно, до побудови авторитарної влади, фактично - диктатури". "Разом з тим, Путін та його оточення стали найбільшими олігархами не тільки в Росії, а, мабуть, у всьому світі", - додав він. Ексспікер парламенту акцентував, що будь-який олігархат базується на економічних монополіях та корумпованій владі, "але в Україні нинішня влада з цим боротися не збирається".

"Цей фарс, який вони називають законом про боротьбу з олігархами, виконує зовсім інші завдання - це боротьба з політичними опонентами і намагання встановити повний контроль над засобами масової інформації", - резюмував він.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Пока нарид буде избирать как в 2010 и в 2019 -- он будет так жить.

  • 18c49ed2
  • Иван Петрович Сидоров
    Земля вращается вокруг солнца, а Украина вращается вокруг Коломойского, гражданина Израиля. Закон об олигархах.Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21. История закона.Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко. /Суета с Медведчуком. Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами. 19.06.20.Медведчук Коломойскому стал не нужен./Возня с КС. Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. 18 апреля 2019 г . Новый КС статью 13. "Земля объект права собственности Украинского народа " растолкует правильно. Украинский народ-это Коломойский.
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