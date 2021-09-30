Програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки необхідно доопрацювати й ухвалити, - Єрмак

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляє про необхідність доопрацювання та ухвалення загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Єрмак заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Ми будуємо проєкт "Здорова Україна". І це є пріоритетом президента і його команди. І чиста питна вода є однією з найважливіших складових якості життя наших громадян. Необхідно доопрацювати й ухвалити загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки", - сказав він.

За словами глави ОП, вже понад рік тривають дискусії навколо законопроєкту про управління відходами, але результату, як і раніше, немає.

"Уже давно назрів перехід на правила, які уніфіковані з країнами ЄС. Дуже важливими є гарантії для інвесторів щодо постачань сміття на сміттєпереробні заводи", - додав Єрмак.

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