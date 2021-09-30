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Місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду: Кабмін, "Нафтогаз" і Асоціація міст підписали меморандум

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Місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду: Кабмін, "Нафтогаз" і Асоціація міст підписали меморандум
Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Відповідне підписання відбулося в ході засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "в основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні проти попереднього".

За його словами, також у меморандумі зафіксовано домовленість про "безперебійність поставок газу".

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Крім того, передбачена фінансова підтримка місцевих громад "для безперебійної роботи теплокомуненерго і незмінності тарифів".

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Герхард
    Меморандум для зебилов. Газ подорожал, а значит цена отопления не может остаться той же.

    Разницу в цене все равно оплатят украинцы из своих налогов. И оплатят дяде Фирташу, которому ЗЕвласть списывает долги.

    Т.е. украинцы заплатят 2 раза - сначала за себя, а потом за дядю Фирташа, который берет газ на шару и не платит.
  • Alexey Chernyavsky
    Сколько их было уже этих меморандумов, зеленым верить, себя не уважать.
  • молодой рабочий
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