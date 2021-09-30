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Українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат в "Дії", - МОЗ

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Українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат в "Дії", - МОЗ
Українці, які отримали щеплення від COVID-19 за змішаною схемою, можуть згенерувати COVID-сертифікат в застосунку "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Змішана схема вакцинації означає, що людина отримала перше і друге щеплення вакцинами від різних виробників.

"Наприклад, одна доза вакцини була Moderna, інша - Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Також дозволено комбінувати вакцини AstraZeneca на першу дозу і будь-яку мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech або Moderna) на другу", - пояснили в міністерстві.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Vinsent Verona
    то же самое еще летом вакцинация безнаДия в пролете.каждый день сертифыкат не найденю притом что он есть на руках и в Хелси светиться вся вакцинация. Обращение на гарячую линию МОЗ и в долбанную Техподдержку ДИИ как горохом об стену. Отправляют по кругу. Семейный врач уже шарахается как от черта и никакого сертификата нету. Тот сертификат который выдал семейный врач, на польской границе таможенник сказал вытереть им ж...у нужен такой как в ДИИ Qкодом. В Польше у родственников выдали при вакцинации сразу нормальную бумажку без всяких своих ДИИ у нас как обычно черт голову сломит
  • Максим Максимович b5166c8f
    Сегодня Кузня спустила на воду ещё один катер!
    Кто-нибудь смотрел репортаж?
  • Ласкавий звір
    Можна це зробити у веб-версії Дії, щоправда вона інколи глючить, ала якщо не терміново - можна спробувати (в мене вийшло). Перевага веб-версії - можна запросити сертифікат за відсутності електронних документів в мобільній версії.
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