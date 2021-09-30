Українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат в "Дії", - МОЗ
2 48723
Українці, які отримали щеплення від COVID-19 за змішаною схемою, можуть згенерувати COVID-сертифікат в застосунку "Дія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Змішана схема вакцинації означає, що людина отримала перше і друге щеплення вакцинами від різних виробників.
"Наприклад, одна доза вакцини була Moderna, інша - Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Також дозволено комбінувати вакцини AstraZeneca на першу дозу і будь-яку мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech або Moderna) на другу", - пояснили в міністерстві.