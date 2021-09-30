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Зеленський у США домовився з конгресменами про ознайомлювальні візити для обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, - Єрмак

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Зеленський у США домовився з конгресменами про ознайомлювальні візити для обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, - Єрмак
У межах візиту до США президент України Володимир Зеленський домовився з представниками американського Конгресу про можливості проведення ознайомчих візитів щодо обміну досвідом у сфері підвищення ефективності місцевого самоврядування.

Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив під час сьогоднішнього засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час візиту президента до США відбулася дуже конструктивна і плідна зустріч із представниками американського Конгресу. І президент уже домовився, що перші такі обміни можуть відбутися саме зі США", - заявив Єрмак.

Звертаючись до учасників Конгресу, Єрмак також сказав про необхідність спільного акумулювання міжнародного досвіду та його впровадження на всіх рівнях влади, для чого й буде організовувано такі ознайомлювальні поїздки українських міських голів та обмін досвідом або ноу-хау задля підвищення ефективності місцевого самоврядування в Україні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Стрелок
    да бл.. вы их научите
    как на строительстве дорог бабло пилить отдавая контракты своим фирмам, как выбить украинскую фирму из тендера на строительство аэропорта и отдать контракт друзьям из турции в два раза дороже бюджетных денег
    как продать маски за границу а потом заставлять людей шить их самостоятельно из тряпочек.
    как просрать международную поддержку.
    вы многое успели за 2 года с небольшим
  • Герхард
    Если говорит ЗЕ, ОП и особенно Ермак - то стопудовое вранье.

    Ждем известий о том, что конгресмены США первый раз про это слышат.
  • violator
    да уж . мы американцев научим
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