Зеленський у США домовився з конгресменами про ознайомлювальні візити для обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, - Єрмак
Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив під час сьогоднішнього засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Під час візиту президента до США відбулася дуже конструктивна і плідна зустріч із представниками американського Конгресу. І президент уже домовився, що перші такі обміни можуть відбутися саме зі США", - заявив Єрмак.
Звертаючись до учасників Конгресу, Єрмак також сказав про необхідність спільного акумулювання міжнародного досвіду та його впровадження на всіх рівнях влади, для чого й буде організовувано такі ознайомлювальні поїздки українських міських голів та обмін досвідом або ноу-хау задля підвищення ефективності місцевого самоврядування в Україні.