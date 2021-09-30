Зеленський у США домовився з конгресменами про ознайомлювальні візити для обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, - Єрмак

У межах візиту до США президент України Володимир Зеленський домовився з представниками американського Конгресу про можливості проведення ознайомчих візитів щодо обміну досвідом у сфері підвищення ефективності місцевого самоврядування.

Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив під час сьогоднішнього засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час візиту президента до США відбулася дуже конструктивна і плідна зустріч із представниками американського Конгресу. І президент уже домовився, що перші такі обміни можуть відбутися саме зі США", - заявив Єрмак.

Звертаючись до учасників Конгресу, Єрмак також сказав про необхідність спільного акумулювання міжнародного досвіду та його впровадження на всіх рівнях влади, для чого й буде організовувано такі ознайомлювальні поїздки українських міських голів та обмін досвідом або ноу-хау задля підвищення ефективності місцевого самоврядування в Україні.

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