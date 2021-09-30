Резніков про засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу: Росія пропонувала речі, що порушують принципи ухвалення рішень в ОБСЄ

Російська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи 29 вересня запропонувала нові принципи ухвалення рішень, які не знайшли розуміння ні в української делегації, ні у представників ОБСЄ.

Про це йдеться в повідомленні у фейсбуку української делегації для участі в ТКГ за підсумками чергового засідання в режимі відеоконференції 29 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Як зауважив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій, перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков, "цього разу російська делегація повелася трохи дивно. Зокрема російські представники висунули пропозиції щодо "…загального голосування" за окремими власними ініціативами, "…голосування за замовчуванням" і подібні речі, які протирічать практиці перемовин та порушують принципи ухвалення рішень в ОБСЄ, які передбачають ухвалення всіх рішень виключно консенсусом".

Однак, як зазначив Резніков, "ці спроби нав’язати свої пропозиції за межами порядку денного не знайшли розуміння ані в Української делегації, ані у представників ОБСЄ".

Як повідомив Резніков, на вчорашньому черговому засіданні ТКГ у режимі відеоконференції "в гуманітарній частині сторони привітали розблокування роботи гуманітарної підгрупи, вагому роль в якому зіграло надання Українською стороною гарантій безпеки для розблокування роботи КПВВ з російської сторони. Наша делегація знову закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб".

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Резніков ще раз наголосив, що розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій у кінцевому підсумку дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

За його словами, в питаннях безпеки українська делегація вчергове "закликала забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню і негайно припинити його порушення".

Також українська сторона направила відповідні ноти в ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями і втрати з боку України.

У політичній частині, повідомив Резніков, "сторони зосередилися на роботі щодо порядку денного. Українська делегація ще раз підкреслила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав Нормандського формату, зокрема - Паризького саміту".

У межах підгрупи із соціальних та економічних питань обговорювались питання водозабезпечення по обидві сторони лінії розмежування, організації візиту інспекторів МАГАТЕ на непідконтрольні території. Також сторони продовжують визначати можливі шляхи використання діджитал інстурментів для виплати пенсій маломобільним громадянам України на непідконтрольній території.

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За його словами, українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, і вживає всіх необхідних для цього заходів, а також суворому дотриманні режиму припинення вогню.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 13 жовтня.





