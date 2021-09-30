Зустріч Ердогана і Путіна не вплине на українсько-турецькі відносини, - заступник голови ОП Сибіга

Відносини України з Туреччиною не варто розглядати лише через призму Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом", про це заявив заступник керівника Офісу Президента України, надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці (2016-2021 рр.) Андрій Сибіга.

"Не треба розглядати українсько-турецькі відносини у трикутнику Україна - Росія - Туреччина, й не треба їх демонізувати. Друге. Що таке сьогодні українсько-турецькі відносини, і яку позицію посідає Туреччина в цих відносинах і в розвитку нашого стратегічного партнерства? Туреччина незмінно, твердо підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Твердо та незмінно не визнає незаконну анексію Криму. І я не маю жодних сумнівів, що так і буде. Це дуже важливо", - наголосив він.

За словами заступника голови ОП, українсько-турецькі відносини "перебувають на найвищій точці своєї динаміки".

"Ми можемо говорити про те, що сьогодні українсько-турецькі відносини перебувають на найвищій точці своєї динаміки... Останні вибори до Держдуми Російської Федерації. Туреччина не визнала їхніх результатів. Останній виступ президента Ердогана на 76-й сесії Генасамблеї ООН - дуже чіткі тверді заяви на підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, невизнання окупації Криму", - додав Сибіга.

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