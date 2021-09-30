Сьогодні була розмова з Арахамією. Жодних претензій я не почув, - Разумков

Після отримання листа від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку спікера ВР Дмитро Разумков телефоном розмовляв з Арахамією.

Про це сьогодні в коментарі журналістам заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"З Арахамією була розмова. Претензій я також не почув ... Гадаю, головним ініціатором цього процесу був не Давид Георгійович", - зазначив Разумков.

Він також розповів, що деякі депутати вже повідомили йому, що не підтримуватимуть це питання.

"Знаю, що є такі, які точно підпишуть. Трускавець стане для них мотиваційним стимулом", - пожартував спікер.

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