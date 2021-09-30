Підписні листи про відкликання спікера вже в Апараті ВР, - речниця Разумкова Туній
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Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання голови Верховної Ради України готові і перебувають в Апараті Верховної Ради.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретар спікера ВР Дмитра Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.
"Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи і продовжувати процедуру згідно з регламентом", - додала вона.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.