Говорити про те, що Україна наближається до "червоного" рівня епіднебезпеки рано, як і про локдаун, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оцінив можливість введення локдауну в країні. Він повідомив, що про це не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - рано.

"Про жорстке карантинне обмеження або локдаун не йдеться", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо всв вакцинуються - локдаун не буде потрібний.

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