Говорити про те, що Україна наближається до "червоного" рівня епіднебезпеки рано, як і про локдаун, - Ляшко
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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оцінив можливість введення локдауну в країні. Він повідомив, що про це не йдеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - рано.
"Про жорстке карантинне обмеження або локдаун не йдеться", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо всв вакцинуються - локдаун не буде потрібний.