Новини

Кулеба провів переговори з Маасом: "Німеччина залишиться надійним партнером України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції"

82710
Кулеба провів переговори з Маасом: "Німеччина залишиться надійним партнером України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, сторони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин України і ФРН.

"Дмитро Кулеба переконаний, що Німеччина залишиться надійним партнером України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, розвитку економічного співробітництва", - повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Також Кулеба висловив подяку Маасу за зусилля в організації зустрічі Нормандського формату на рівні міністрів.

"Міністр подякував німецькому колезі за його висловлювання до 80-ї річниці початку масових розстрілів у Бабиному Яру та його заклик зберегти пам'ять про цей страшний нацистський злочин", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Маас про позиції Німеччини і США щодо "Північного потоку-2": З багатьох пунктів ми зблизилися

Крім того, Кулеба також привітав Мааса з успішним результатом на виборах.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    С такими надёжными партнёрами и врагов не надо...
  • Kozak_Vasil
    За словами Ющенка, на саміті він разом з президентами інших країн йшов до Саркозі та Меркель. Французький лідер кудись пішов, а канцлерка залишилася. Меркель аргументувала, що ПДЧ Україні дати не можуть, оскільки у 2008-му лише третина українців підтримувала вступ в НАТО.

    "Я їй кажу: коли я вступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО, зараз 31%. Це третина, але удвічі більше за два роки. Коли ви приймали Іспанію в повноправні члени НАТО, там 17% населення підтримували цей проєкт", - розповів Ющенко, додавши, що досі вважає слабкими та неприйнятними аргументи Меркель.
  • Yri Simash
    Дуже смішно. Надійний партнер який смокче в кацапів,та проти вступу України до ЄС та НАТО.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини