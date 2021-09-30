Кулеба провів переговори з Маасом: "Німеччина залишиться надійним партнером України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, сторони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин України і ФРН.
"Дмитро Кулеба переконаний, що Німеччина залишиться надійним партнером України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, розвитку економічного співробітництва", - повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Також Кулеба висловив подяку Маасу за зусилля в організації зустрічі Нормандського формату на рівні міністрів.
"Міністр подякував німецькому колезі за його висловлювання до 80-ї річниці початку масових розстрілів у Бабиному Яру та його заклик зберегти пам'ять про цей страшний нацистський злочин", - сказано в повідомленні.
Крім того, Кулеба також привітав Мааса з успішним результатом на виборах.