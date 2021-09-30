Разумков підпише закон про олігархів і відправить його президенту: Подивимося, хто дійсно хоче, щоб він запрацював

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підпише закон про олігархів і направить його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Законопроєкт "Про олігархів", він проголосований з порушенням регламенту, з порушенням закону, але тим не менше там враховані важливі правки, щодо НАЗК. Я підтримую ці правки. Я сказав, що докладу максимум зусиль, для того щоб якомога швидше цей законопроєкт був підписаний у Верховній Раді і направлений президенту", - сказав Разумков.

Він зазначив, що підпише "той закон, який був проголосований в стінах Верховної Ради, і за який віддали голоси 279 народних депутатів", і направить президенту "для того, щоб потім ніхто не казав, що хтось грає на руку олігархам".

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"А потім подивимося, хто дійсно займає позицію і хоче, щоб цей закон запрацював. Або зараз будуть шукати механізми, щоб його заблокувати або на рівні ВР або на рівні Офісу президента", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеціанська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

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Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.