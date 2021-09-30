Окупанти повертають комендантську годину в ОРДЛО

В окупованих районах Луганської області з 1 жовтня відновиться дія режиму комендантської години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Раніше терористи "ЛНР" призупинили з серпня комендантську годину на місяць.

Тепер порушення вимог режиму комендантської години, яка діє з 11 години вечора до 4 ранку, на одну годину і більше карається "адміністративною відповідальністю", введеною "ЛНР". Якщо людина при цьому перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, відповідальність настає при порушенні режиму комендантської години на 30 хвилин і більше.

Сьогодні, 30 вересня, скасування комендантської години у вихідні дні закінчується і на території окупованих районів Донецької області.

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