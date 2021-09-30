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Окупанти повертають комендантську годину в ОРДЛО

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Окупанти повертають комендантську годину в ОРДЛО
В окупованих районах Луганської області з 1 жовтня відновиться дія режиму комендантської години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Раніше терористи "ЛНР" призупинили з серпня комендантську годину на місяць.

Тепер порушення вимог режиму комендантської години, яка діє з 11 години вечора до 4 ранку, на одну годину і більше карається "адміністративною відповідальністю", введеною "ЛНР". Якщо людина при цьому перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, відповідальність настає при порушенні режиму комендантської години на 30 хвилин і більше.

Сьогодні, 30 вересня, скасування комендантської години у вихідні дні закінчується і на території окупованих районів Донецької області.

Читайте також: На окупованій частині Луганщини у зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    наконец-то!.. заждались уже!.. а то бездуховность по ночам шатается..
  • Andrey Zharov
    Кроме режима комендантского часа им нужно еще ввести талоны на мыло, соль и крупы
  • faust7808
    З чим "свабодний дамбасс" і паздравляєм
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