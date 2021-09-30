ЛГБТ, фемінізм і чайлдфрі в Росії пропонують прирівняти до екстремізму
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У комісії із захисту дітей від деструктивного контенту при Роскомнагляді запропонували визнати ЛГБТ, радикальний фемінізм і чайлдфрі екстремістськими рухами.
З такою пропозицією на координаційній засіданні Батьківської палати виступив голова комісії Андрій Циганов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
"Нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали: всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (поклонники образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом", - заявив Циганов.
Він вважає, що це "допоможе захистити дітей і підлітків від впливу деструктивного контенту" в інтернеті.