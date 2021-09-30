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ЛГБТ, фемінізм і чайлдфрі в Росії пропонують прирівняти до екстремізму

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ЛГБТ, фемінізм і чайлдфрі в Росії пропонують прирівняти до екстремізму
У комісії із захисту дітей від деструктивного контенту при Роскомнагляді запропонували визнати ЛГБТ, радикальний фемінізм і чайлдфрі екстремістськими рухами.

З такою пропозицією на координаційній засіданні Батьківської палати виступив голова комісії Андрій Циганов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали: всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (поклонники образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом", - заявив Циганов.

Він вважає, що це "допоможе захистити дітей і підлітків від впливу деструктивного контенту" в інтернеті.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Ну а почему нет? Посмотрели на выборы в госдуру, увидели амёбную реакцию населения и убедились окончательно : с этим стадом баранов можно вытворять всё, что душе угодно. ТЕРПИТЕ ДАЛЬШЕ
  • Игорь Бех
    Методы нацистов.
  • Oleksandr Litvinenko
    В чем то кацапы правы...за пропаганду дегенерации должна быть уголовная ответственность
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