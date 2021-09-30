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Лукашенко: У разі конфлікту ЗС РФ підтримають Білорусь. Я не лякаю, а просто нагадую

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Лукашенко: У разі конфлікту ЗС РФ підтримають Білорусь. Я не лякаю, а просто нагадую
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Росія підтримає Білорусь у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва і Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку.

Про це білоруський диктатор заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, витяги з якого наводить "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Мінськ вже давно є форпостом Союзної держави і на західному напрямку вже створена єдина армія Росії і Білорусі.

"Єдине озброєне угрупування, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо", - додав Лукашенко.

Він також уточнив, що поки розмови про "форпост" на західному кордоні РФ безпідставні. Але в разі потреби Росія і Білорусь створять його протягом місяця.

Також дивіться: Білорусь видає нелегалам військову форму, - Прикордонна служба Польщі. ФОТО

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Всё никак не пойму, кто на Бульбофюрера собрался напасть, кто на Минск хочет покусится и поработить беларусов? Признавайтесь!
  • Игорь Бех
    Как они зае...ли....В совке все шпионы и нападение Америки пугали. Та же пластинка сумасшедшего дома.
  • Прощай немытая раССея
    ТЁТЯ РОЗА




    Единственным правильным, хоть и радикальным, ответом на блокировку двух немецких каналов RT было бы давить бульдозерами немецкие Мерседесы, ввозимые в Россию. Всё остальное - пустое сотрясание воздуха!
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