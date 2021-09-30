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Осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати, - Ляшко

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Осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати, - Ляшко
Працівників певних професій не звільнятимуть, якщо вони не пройшли вакцинацію від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми не говоримо про звільнення. Відсторонюються від роботи (особи, які уникають обов'язкової вакцинації. - Ред.) на період дії карантину без збереження зарплати", - сказано в повідомленні.

Очільник МОЗ зазначив, що обов'язкова вакцинація почне діяти в Україні найближчим часом. Зараз міністерство продовжує роботу над наказом, який регулюватиме це питання.

"Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу. Або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу", - пояснив Ляшко.

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Топ коментарі

  • Алеша Седой
    Дайте этому клоуну почитать Конституцию Украины.
    Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
    Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    если ты укололся добровольно - то вопросов к твоей чести нет
    - если тебя заставило начальство, то да - ты потерял достоинство и честь
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не перегните палку...
    какая причина со ссылкой на КЗОТ Украины будет стоять в приказе об отстранении от работы ?
    обязательную вакцинацию должно предшествовать обязательное бесплатное тестирование, чтоб понять насколько необходима прививка именно в данный момент...чтоб только не уволили...
    сами ж гундели что есть много переболевших бессимптомно.. и возможно и не знающих что отот грипп был коронавирусом... и возможно осталось большое количество антител... так на фига ему дополнительная защита?
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