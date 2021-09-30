Осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати, - Ляшко
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Працівників певних професій не звільнятимуть, якщо вони не пройшли вакцинацію від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми не говоримо про звільнення. Відсторонюються від роботи (особи, які уникають обов'язкової вакцинації. - Ред.) на період дії карантину без збереження зарплати", - сказано в повідомленні.
Очільник МОЗ зазначив, що обов'язкова вакцинація почне діяти в Україні найближчим часом. Зараз міністерство продовжує роботу над наказом, який регулюватиме це питання.
"Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу. Або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу", - пояснив Ляшко.