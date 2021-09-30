Від початку доби поранено воїна, 4 порушення режиму "тиші". Найманці РФ стріляли з 122-мм артилерії поблизу Кам'янки, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Підкреслюється, що поблизу Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм і 120 мм. У сторону населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил співчуває рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - зазначають у штабі.
Крім цього, повідомляється, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.