Стефанчук не приховує, що хоче бути спікером ВР, - Разумков

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук хоче зайняти місце спікера ВР.

Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу після закінчення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікту у мене з ним не було. Руслан Олексійович (Стефанчук. - Ред.) хотів обіймати цю посаду навіть коли я перебував на самоізоляції. Він не дуже це приховував, він написав листи з проханням пояснити, чому не він виконує обов'язки. До щастя для мене і для засмучення для деяких моїх колег, стан здоров'я точно дозволяв виконувати функції голови Верховної Ради", - сказав він.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія зробив запит у Раді на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

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