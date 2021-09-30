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Можемо скасувати карантин, якщо дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, - Ляшко

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Можемо скасувати карантин, якщо дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, - Ляшко
Велика Британія і Данія скасували карантин, коли в країнах вакцинували понад 70% дорослого населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу.

"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, ми можемо повторити позитивні приклади Великої Британії і Данії, які при таких рівнях вакцинації скасували карантинні обмеження і їх система охорони здоров'я спокійно справляється. У нас може бути так само", - підкреслив очільник МОЗ.

За словами міністра, на сьогодні в Україні понад 90% госпіталізованих з COVID-19 - це люди, які не отримали щеплення від коронавірусу.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Т.е. уже не по числу заболевших судим переходить на карантин или нет, а по числу вакцинированных. Интересный подход.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Кстати, а что мешает карантин в Украине отменить? Вон в Великобритании и Дании отменили. В Израиле вроде нет. А там вакцинированных не меньше. Так что получается, что нет прямой связи отмены карантина и числа вакцинированных. Просто политическое решение правительства.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Естественно будет. Каждый год всегда было и в доковидный период. ОРВИ сезонные никто не отменял.
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