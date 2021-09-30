Можемо скасувати карантин, якщо дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, - Ляшко

Велика Британія і Данія скасували карантин, коли в країнах вакцинували понад 70% дорослого населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу.

"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, ми можемо повторити позитивні приклади Великої Британії і Данії, які при таких рівнях вакцинації скасували карантинні обмеження і їх система охорони здоров'я спокійно справляється. У нас може бути так само", - підкреслив очільник МОЗ.

За словами міністра, на сьогодні в Україні понад 90% госпіталізованих з COVID-19 - це люди, які не отримали щеплення від коронавірусу.

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