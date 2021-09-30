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Арахамія подав друге звернення про відставку Разумкова - тепер від себе особисто. ДОКУМЕНТ

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Арахамія подав друге звернення про відставку Разумкова - тепер від себе особисто. ДОКУМЕНТ
Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія подав друге звернення про отримання підписних листів для збору підписів про відсторонення спікера парламенту Дмитра Разумкова з посади.

Про це повідомила в Фейсбуці прессекретарка голови ВР Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було мало. Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії", - написала вона.

Туній зазначила, що процедуру запускають вдруге, і новий комплект підписних листів буде видано невідкладно.

Прессекретар Разумкова припустила, що "Або фракція "Слуга народу" змінила свою позицію, або Голова фракції Давид Арахамія не дуже добре розбирається в парламентських процедурах".

Раніше 30 вересня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подав запит у Раді на підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Лист про відкликання Разумкова було подано від імені фракції "СН". Разумков розпорядився видати підписні листи. При цьому він говорить, що розмовляв сьогодні з Арахамією і не почув жодних претензій на свою адресу.

Топ коментарі

  • Super Gut
    Обезьяна агрохимия пускай валит в свой абхазский зоопарк. В Украине ему не место
  • Sav UA
    Довбані коритолюби,ЗЕнедоумки, замість того щоб працювати на державу Україна вони за ласий шмат від корита та за владу *********! Щоб ви здохли !
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Шрека хочуть сильно призначити, він же так вислужується, аж противно дивитись на ту харю.
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