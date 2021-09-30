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Солдат-строковик випав з вікна казарми в Одесі, - ЗМІ

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Солдат-строковик випав з вікна казарми в Одесі, - ЗМІ
Це сталося через кілька годин після того, як військовослужбовець прибув у частину. Солдат вижив, він у важкому стані.

Про це повідомляє з посиланням на джерела місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 19-річний військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України викинувся з четвертого поверху казарми 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ.

Солдата доставили в міську клінічну лікарню у важкому стані. У нього політравма, закритий перелом кісток тазу, тупа травма живота, розрив селезінки.

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В Одесу гвардієць прибув за кілька годин до події із Запоріжжя.

Причини вчинку хлопця поки невідомі, його товариші по службі і командири стверджують, що в конфлікт він ні з ким не вступав. За фактом події почато службове і досудове розслідування.

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Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Господи, пошли здоров'я цій дитині.
  • Александр Вопатоп
    солдати самі по собі не випадають
  • Igor L
    Командирів частини та офіцерів підрозділу під домашній арешт, в частину комісію з залученням представників громадськості та правоохоронців! Це або спроба вбивства або зловживання наркотиками, в будь якому разі в НГУ потрібно проводити зачистки!
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