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Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова, - Никифоров

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Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова, - Никифоров
Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував запуск процедури відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не причетний до цієї ініціативи нардепів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначив Никифоров, початок відставки Разумкова було ініціативою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у голови Верховної ради", - сказав спікер глави держави.

Никифоров додав, що Зеленський і спікер парламенту Разумков мають "нормальні відносини" і виконують "кожен свою функцію".

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Топ коментарі

  • Super Gut
    сцарь хороший, бояре плохие... где-то мы уже это слышали
  • olele
    Beard@Angrybeardman



    А пам'ятаєте, як у 2019 все весело починалось.
    Субсидії, ріст економіки, відкриті двері в Європу, все, що хвилювало - вибір євробляхи, куди поїхати відпочити, коли посадять Порошенка та ціна цибулі.
    2,5 роки минуло - і як все перевернулось... Далі буде.

  • olele
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