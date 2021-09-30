Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова, - Никифоров
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Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував запуск процедури відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не причетний до цієї ініціативи нардепів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
Як зазначив Никифоров, початок відставки Разумкова було ініціативою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у голови Верховної ради", - сказав спікер глави держави.
Никифоров додав, що Зеленський і спікер парламенту Разумков мають "нормальні відносини" і виконують "кожен свою функцію".