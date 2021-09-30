Учені академії наук працюють над двома типами вакцини проти коронавірусу, - академік Комісаренко
3 12225
Таку заяву зробив академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дм" заявив Укрінформ.
"Ми можемо зробити зараз вітчизняну вакцину найвищої якості, дуже схожу на Pfizer або Moderna", — сказав Комісаренко.
Він додав, що робота йде повільно через недостатнє фінансування.
"Ми працюємо над нашою вакциною. Але, на жаль, МОЗ практично не фінансує цього. Ось я якраз хотів би провести ще одну зустріч із міністром і головним санітарним лікарем (для обговорення цього питання - ред.)", — сказав академік.
Комісаренко зазначив, що є шанс також створити вакцину за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. За його словами, нещодавно в Женеві він мав зустріч "з людиною, яка відповідає за створення вакцин у ВООЗ".