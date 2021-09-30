Слухання у справі про напад РФ на кораблі ВМС України у Керченській протоці відбудуться в Гаазі 11-16 жовтня

Постійна палата третейського суду (ППТС, Permanent Court of Arbitration) проведе слухання української та російської сторін у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки в 2018 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У своїй процедурній постанові №3 від 17 вересня 2021 року Арбітражний трибунал... у позові України проти РФ про затримання українських суден і моряків установив графік і умови проведення слухань попередніх заперечень Російської Федерації, які відбуватимуться за місцем знаходження ППТС у Палаці миру, Гаага, Нідерланди", - сказано в пресрелізі суду.

Слухання намічені на 11 жовтня 2021 року й відбудуться в гібридному форматі у два етапи. У рамках першого етапу свої аргументи нададуть спочатку РФ (11 жовтня), потім Україна (12 жовтня). Засідання розпочинатимуться о 13:00. У рамках другого етапу РФ надасть свої аргументи 14 жовтня, Україна 15 жовтня. За потреби додаткове засідання відбудеться в суботу, 16 жовтня.

Вступну заяву, зроблену представниками кожної із сторін у першому раунді усних виступів, транслюватимуть в інтернеті в режимі реального часу. Після цього і до кінця слухань не буде публічного доступу до матеріалів слухань. Стенограми буде оприлюднено разом з остаточним рішенням Арбітражного трибуналу з урахуванням будь-яких дозволених редакцій конфіденційної інформації.

Водночас у ППТС зазначають, що час від часу випускатимуть прес-релізи, що стосуються статусу розгляду. Більш того, буде оприлюднено процесуальні постанови і рішення Арбітражного трибуналу. Рішення Арбітражного трибуналу буде оприлюднено, якщо обидві сторони не домовляться про інше.

"Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

За словами міністра, ця справа також визначальна для світу, "оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються".

"Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло. Ефективна робота МЗС у міжнародних судах — це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву", - наголосив Кулеба.

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Нагадуємо, у 2016 році Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти РФ про порушення нею Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), у рамках якого було створено арбітраж для розгляду цієї справи. 22 травня 2019 року Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення про наявність у Арбітражного трибуналу юрисдикції розглядати позов України проти РФ. Позиції України та було оприлюднено в червні 2019 року на сайті Постійної палати третейського суду.

У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі Україна проти РФ щодо порушення Росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Отже, суд ухвалив рішення на користь України і тепер може перейти до розгляду справи по суті.

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Крім того, в травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований у Гамбургу, ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити три українських кораблі - буксир "Яни Капу" і два катери "Бердянськ" і "Нікополь" - та 24 українських моряків, захоплених нею у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

ППТС - міжнародний арбітражний суд, заснований у 1899 році для вирішення міжнародних спорів. Розташований у Гаазі (Нідерланди). Членами суду є 122 держави.