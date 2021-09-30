Найманця РФ, який здався, відправили під арешт на 60 діб
Про це "Громадському радіо" розповіла начальниця відділу процесуального керівництва щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури Поліна Трофименко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, підозрюваний брав активну участь від 2016 року і досі в діяльності шостого окремого мотострілкового козачому полку імені Платова. Ніс службу на бойових позиціях уздовж лінії розмежування, а також спостерігав за переміщеннями військовослужбовців Збройних сил України з метою проведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння", - розповіла вона.
Найманцеві повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях і відправили під арешт на 60 днів.
Тепер слідчі мають з'ясувати, чи не робив він тяжких злочинів. Якщо це так - найманця, згідно з ч. 6 ст. 260, звільнять від відповідальності.
За даними "Миротворця", найманця звуть Данило Листопад, він родом з Попасної.