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Близько 50 осіб затримали в Білорусі за коменти в соцмережах до новини про вбивство кагебешника

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Близько 50 осіб затримали в Білорусі за коменти в соцмережах до новини про вбивство кагебешника
Силовики провели масові затримання за коментарі в соціальних мережах про перестрілку в Мінську, внаслідок якої загинув співробітник КДБ.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Співробітники КДБ затримували людей у межах кримінальної справи, порушеної за ст. 369 (образа державного службовця) і ст. 130 (збудження ненависті).

Так, 29 вересня людей затримували в Мінську, Гомелі та Вітебську. Правозахисники опублікували прізвища затриманих. Відтак до 30 вересня співробітники КДБ затримали близько 50 осіб, повідомив центр "Весна". Всі затримані перебувають у СІЗО на вулиці Окрестіна. Серед них - жителі Мінська, Бреста, Вітебська, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пінська і Слоніма.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру, і теж був застрелений. 30 вересня в Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.

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Топ коментарі

  • Aleksei Mironchik
    Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, - а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бордо бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, - так не ошибёшься, хрястнув по душегубу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, - угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, - остановилась бы проклятая машина! Если бы… если бы… Мы просто заслужили все дальнейшее.

    Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»
  • Alexander Kravchenko
    Наши украинские ватнички скажут. Зато в Беларуси дороги хорошие, чистенько, дешевый бензин и заводы с времен СССР сохранены, а остальное это мелочь.
  • Lada2014
    Ужас! Что творит замозванец с белорусами!
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