Від початку року в Україні всиновили 912 дітей

Українські сім'ї за 8 місяців всиновили 709 дітей, ще 203 дитини отримали батьків за межами нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За 8 місяців 2021 року українці взяли у свої сім'ї на правах рідних 709 дітей, 203 отримали батьків за межами України", - сказано в повідомленні офісу омбудсмена.

Зазначається, що за даними Мінсоцполітики, за минулий рік в Україні усиновлено 1 239 дітей, зокрема громадянами України - 992 дітей.

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Водночас майже 17 тисяч дітей можуть бути усиновлені. Переважна більшість із них перебувають у сім'ях опікунів, прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Ще майже 5 тисяч дітей є вихованцями будинків дитини та інтернатів різного типу.

Нагадуємо, 30 вересня в Україні відзначають День усиновлення.

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