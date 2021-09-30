Мінімум одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів, - Шкарлет
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Щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали близько 78% вчителів України.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
"Високий рівень вакцинації працівників установ загальної середньої освіти (повний цикл) в Луганській області - 67,9%, у місті Києві - 62,6%, Полтавській - 61,8%, Черкаській - 60,8%, Житомирській - 58, 6%, Харківській - 58,3%", - розповів міністр.
При цьому, найбільше невакцинованих працівників шкіл - у Львівській (44,3%), Херсонській (39%), Івано-Франківській (31,4%) областях.
Шкарлет відзначив позитивну динаміку вакцинації.